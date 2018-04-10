Обратно в СССР: россиян припугнули дефицитом продуктов
К 1 июля все производители животной продукции обязаны подключиться к системе "Меркурий" и перейти на электронный документооборот – иными словами, оформлять в ней все сопроводительные документы. По старинке бумажную документацию используют только производители сырья, пишет газета "Ведомости". В соответствии с новыми правилами нововведения коснутся производителей готовых продуктов, включая молочные, мясные и рыбные.
Против инициативы выступали переработчики молока – крупнейшие транснациональные компании, такие как Danone и PepsiCo. Они указывали на несовершенство системы, отсутствие ветеринарных рисков в готовой продукции, а также предупреждали о перебоях в поставках. Переход на новые правила планировался чиновниками 1 января 2018 года, в итоге сроки сдвинули на полгода, передает Eg.Ru.
О неготовности к работе в системе уведомляют не только региональные, но и крупнейшие федеральные поставщики, сообщает ретейлер X5. Среди 100 крупнейших поставщиков больше трети до сих пор не протестировали систему на своих предприятиях и не наладили бизнес-процессы, поэтому они рискуют сорвать поставки с 1 июля. Результатом этого сбоя может стать дефицит товаров на полках магазинов, предупредили представители X5.
Напомним, что недавно Минпромторг предложил ввести маркировку продуктов питания. В перечень попали самые разнообразные товары: детское питание, рис, макароны, чай, кофе, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, соки и минеральная вода, а также бытовая химия, одежда и многое другое. Обсуждение перечня идет постоянно, но окончательного решения правительства пока нет.
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