Слабость и галлюцинации: подробности состояния отравленных Скрипалей
По ее словам, Скрипали хорошо реагировали на лечение. Сергей восстанавливается медленнее, чем его дочь. Как отметила Бланшард, у него хороший прогресс – 6 апреля мужчина вышел из критического состояния.
Врачи надеются, что экс-сотрудник ГРУ со временем сможет покинуть больницу. Юлию уже выписали, но она попросила не разглашать подробности для СМИ. "Это не конец ее лечения, но знаменует собой важный этап", – приводит слова директора больницы сайт Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Бланшард напомнила, что Скрипали подверглись воздействию высокотоксичного химиката, целью которого является предотвращение функционирования нервной системы. Вещество вызывает такие симптомы, как слабость и галлюцинации.
Кристин рассказала, что работа врачей заключалась в том, чтобы поддерживать стабильное состояние пациентов. Медики использовали различные препараты для лечения Скрипалей. "Мы также использовали специальные методы дезактивации для удаления остаточных токсинов", – поделилась Бланшард.
Ранее сообщалось, что Юлию Скрипаль выписали из больницы и доставили в "безопасное" место. Куда именно – пока не известно. Сотрудники британской разведки рассматривают возможность переезда Скрипалей в США под новыми именами.
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии. Полиция заявила, что они были отравлены газом "Новичок", якобы произведенным в России.
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