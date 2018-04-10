США перебрасывают к берегам Сирии ударную группу с авианосцем

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" покинула постоянное место дислокации и направляется к Европе. Ожидается, что корабли, на борту которых находится порядка 6,5 тысячи солдат, будут размещены в Средиземном море.
Цели похода остаются в секрете, передает портал Stars & Stripes. Вероятно, корабли будут использоваться для ведения боевых действий в Сирии.
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