Участница шоу оторвала себе нос в прямом эфире
Недуг лишил Джейн носа, однако врачи создали для нее косметический протез на магнитах, сообщает Eg.Ru. Магнитные крепежи медики вживили пациентке в кости лицевого черепа. Женщина показала, как это выглядит воочию, отстегнув нос и прикрепив потом обратно.
Британка отметила, что самое сложное – необходимость контролировать себя при желании чихнуть. Однажды в такой момент ее нос отлетел, сообщает сайт "Комсомольская правда". Гранулематоз Вегенера захватывает мелкие и средние кровеносные сосуды с вовлечением верхних дыхательных путей, глаз, почек, легких и других органов.
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