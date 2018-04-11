Побег Скрипаль из больницы попал на видео

В Сети появилось первое видео с Юлией Скрипаль после ее выздоровления. Первым его опубликовало британское СМИ.

В описании к ролику утверждается, что это дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Девушка покидает больницу в Солсбери, где проходила лечение после отравления, в сопровождении вооруженной охраны, передает The Sun‏.

Сообщается, что Юлию Скрипаль перевезли из медучреждения вечером 10 апреля в "безопасное место", чтобы избежать еще одной попытки ее убийства. Также известно, что 33-летняя девушка находится на военной базе, где врачи продолжают наблюдать за ее здоровьем. Британские власти объясняют это тем, что нервно-паралитическое вещество, которым Юлия с отцом были отравлены, якобы еще может себя проявить.

Есть и другая версия. Возможно, россиянку прячут на военной базе по другой причине, ведь недавно она выходила на связь с двоюродной сестрой Викторией. Очевидно, британские власти боятся, что Скрипаль выдаст важную информацию, и всеми способами стараются ограничить ее общение со СМИ и родственниками.

Напомним, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в городе Солсбери высокотоксичным химикатом 4 марта. Вещество разрушает нервную систему и вызывает такие симптомы, как слабость и галлюцинации.