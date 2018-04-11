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Общество

Медведев подвел итоги работы премьером

Дмитрий Медведев. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Нынешнее выступление перед депутатами было особенным – председатель кабмина подвел итоги работы министерств и ведомств не только за предыдущий год, но и за все шесть лет, что он находится во главе исполнительной власти страны. Следующий отчет нижней палате парламента будет представлять премьер, назначенный после начала нового срока полномочий Владимира Путина в должности президента.
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Начиная выступление перед депутатами, Дмитрий Медведев отметил, что за шесть лет Россия прошла путь, на который другие страны даже без санкций тратят десятилетия. "Десятилетия, причем в условиях, когда они были в свободном, спокойном состоянии, когда никто не пытался с помощью санкций и ограничений целенаправленно замедлить их развитие", – подчеркнул премьер-министр.

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По его словам, ежегодные отчеты правительства в Госдуме помогают кабмину оценивать эффективность проводимой политики и правильно оценивать будущие действия. "Считаю, что традиция представлять отчет в Государственной думе помогает правительству точнее оценить результаты своей работы и лучше планировать следующие шаги, – заявил он. – Она делает наше с вами взаимодействие более эффективным".

По словам председателя правительства, депутаты и члены кабинета министров совместно решали сложнейшие задачи в деле развития страны, находя оптимальные выходы из самых непростых ситуаций. Дмитрий Медведев поблагодарил депутатов Госдумы за совместную работу, отметив, что сегодняшнее выступление об итогах работы правительства – последний отчет его нынешнего состава.

Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Что касается шести прошедших лет, в течение которых работал нынешний состав правительства, то, по словам Медведева, это были годы испытаний. "Испытаний на прочность нашей экономики, – подчеркнул он. - Никогда прежде за столь короткий период она не получала столько сильных ударов одновременно". По его словам, в числе проблем, которые пришлось решать, был мировой финансовый кризис, а также обвал сырьевых рынков, санкции, закрытие финансовых и технологических рынков.

"Мы не просто выжили. Мы начали развиваться. Как бы нам ни пытались помешать извне".

Премьер-министр выразил уверенность, что России удастся справиться и с давлением Соединенных Штатов в виде очередной порции санкций. В результате, уверен он, страна обратит их на пользу собственной экономике.

"Последние решения администрации США в этой сфере – попытка бороться с нами путем недобросовестной конкуренции, ограничивать наше развитие, создавать напряжение в экономике, на валютном, на фондовом рынке, - заявил председатель правительства. – Нет сомнения, что мы с этим давлением справимся. Мы уже научились это делать".

Дмитрий Медведев. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Говоря об итогах работы правительства в экономической сфере, Дмитрий Медведев отметил, что кабинет министров многое сделал в вопросе искоренения бедности. "Меры принимались и будут приниматься, – подчеркнул премьер. – Мы сделали серьезные шаги. Повысили МРОТ до прожиточного минимума впервые в истории современной России". 

Это, по его мнению, приведет к тому, что разница между зарплатами в разных регионах станет меньше. В то же время, по словам Медведева, в стране есть люди, которые не могут полностью обеспечить себя, и им будет оказываться помощь. "Пенсионеры, инвалиды, ветераны, многодетные семьи получают доплату в виде различных пособий и выплат, – заверил он. – Мы надеемся, что эта доплата будет все более адресной и более ощутимой".

Дмитрий Медведев. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

За прошедшее время правительству, по словам премьер-министра, удалось довести показатели зарплаты бюджетников до среднего по экономике регионов уровня. Таким образом, по его словам, были выполнены требования майских указов главы государства. Глава кабмина заметил, что эта задача была для правительства одной из самых сложных. "В рамках этих указов нам пришлось работать, но совершенно в других экономических условиях, чем те, которые были в 2012 году, – сказал он. – В разных регионах повышение зарплат достигалось разными темпами". Работа в этом направлении продолжится, заверил Медведев.

Важным моментом работы кабинета министров остается поддержка материнства и детства. В этом вопросе государство будет продолжать работу.

"Мы хотим, чтобы в нашей стране рождалось больше детей, чтобы наша страна молодела".

Глава кабмина напомнил: благодаря принятой системе мер по поддержке рождаемости за последние шесть лет в стране родились свыше 11,3 миллиона детей – почти на треть больше, чем за предшествующие шесть лет. Эти результаты достигнуты в том числе благодаря мерам поддержки рождаемости, которые инициировал президент. "Продлена программа материнского капитала до 31 декабря 2021 года, предусмотрены дополнительные возможности его использования; тем, у кого родится второй или третий ребенок, мы субсидируем ставку по ипотеке сверх 6%", – отметил премьер-министр.

В целом, считает он, экономика России достойно прошла стресс-тест последних лет и готовится к ответам на глобальные технологические вызовы. По словам Медведева, благодаря точечным антикризисным мерам удалось не только удержать ситуацию, адаптировать реальный сектор и финансовую систему к новым условиям, но и поддержать людей, наиболее уязвимые территории, отрасли, предприятия.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Говоря о перспективах развития страны, Дмитрий Медведев сообщил, что планы обрисованы в послании главы государства Федеральному собранию, которое Владимир Путин озвучил в марте. По словам премьера, за изменение подходов к экономическому росту, налоговую политику и иные вопросы будет отвечать новое правительство. "Контуры будущей политики, вне всякого сомнения, основаны на послании президента", – сказал он и добавил, что будущий кабинет министров должен сделать все для реализации пунктов послания.

Автор: Дмитрий Куклин11 апреля 2018, 14:19

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