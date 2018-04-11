Россиян научили выживать в ядерной войне

Рекомендации россиянам по поводу выживания в условиях ядерной атаки появились на телевидении. В то же время граждан призвали не поддаваться паническим настроениям.

Списком продуктов, которые пригодятся в бомбоубежище после ядерной атаки, поделился телеканал "Россия 24". К постам пользователей, которые раздувают панику по поводу "начала третьей мировой войны", журналисты отнеслись скептически, однако напомнили о главных правилах, которым надо следовать в случае тревоги.

ПО ТЕМЕ Заживо погребенный провидец оставил сценарий третьей мировой войны

"Продуктовый набор Судного дня", по версии телеканала, состоит из риса, срок хранения которого достигает восьми лет, овсяной крупы, консервов, оливкового масла и сухого молока. Гречку, макароны, шоколад и сгущенку брать не рекомендуют – у них небольшой срок годности.

По словам ведущих программы, настоящая паника царит вовсе не в России, а в США. Там после избрания на президентский пост Дональда Трампа резко возрос спрос на частные бомбоубежища. Тем не менее и россиянам не помешает освежить в памяти основные правила выживания.

Чтобы снизить воздействие радиации, понадобится йод – в виде таблеток или спиртового раствора. Для обеззараживания помещений и различных предметов рекомендуется прихватить с собой несколько литров хлорки.

Но главное – вода. Без пищи человек способен продержаться до двух-трех недель, а отсутствие воды убивает значительно быстрее. Взрослому мужчине только на питье нужно не менее 2,5 литра воды в день, а детям и кормящим матерям – вдвое больше. По 3,5 литра воды в день на человека закладывается на приготовление еды, 21 литр – на санитарно-гигиенические нужды и уборку помещения.

Надо отметить, что откровением рекомендации телеканала не стали – все это должно быть известно из школьного курса ОБЖ. А правила поведения во время воздушной тревоги опубликованы на сайте МЧС.

Кроме уже приведенных советов, вкратце они сводятся к следующему. В случае угрозы ядерного удара передается сигнал "Внимание всем". В случае непосредственной угрозы городу или региону вы услышите сигнал "Воздушная тревога".

Сигнал тревоги будет передаваться по телевидению и радио, везде его будут дублировать сирены заводов, кораблей и даже автомобилей ГИБДД. Если вы услышали такой сигнал, включите телевизор. Если нет телевизора – бегите на улицу и постарайтесь как можно быстрее добраться до ближайшего убежища.