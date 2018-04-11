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Россиян научили выживать в ядерной войне

Фото: pixabay.com
Рекомендации россиянам по поводу выживания в условиях ядерной атаки появились на телевидении. В то же время граждан призвали не поддаваться паническим настроениям.
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Списком продуктов, которые пригодятся в бомбоубежище после ядерной атаки, поделился телеканал "Россия 24". К постам пользователей, которые раздувают панику по поводу "начала третьей мировой войны", журналисты отнеслись скептически, однако напомнили о главных правилах, которым надо следовать в случае тревоги.

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"Продуктовый набор Судного дня", по версии телеканала, состоит из риса, срок хранения которого достигает восьми лет, овсяной крупы, консервов, оливкового масла и сухого молока. Гречку, макароны, шоколад и сгущенку брать не рекомендуют – у них небольшой срок годности.

По словам ведущих программы, настоящая паника царит вовсе не в России, а в США. Там после избрания на президентский пост Дональда Трампа резко возрос спрос на частные бомбоубежища. Тем не менее и россиянам не помешает освежить в памяти основные правила выживания.

Чтобы снизить воздействие радиации, понадобится йод – в виде таблеток или спиртового раствора. Для обеззараживания помещений и различных предметов рекомендуется прихватить с собой несколько литров хлорки.

Но главное – вода. Без пищи человек способен продержаться до двух-трех недель, а отсутствие воды убивает значительно быстрее. Взрослому мужчине только на питье нужно не менее 2,5 литра воды в день, а детям и кормящим матерям – вдвое больше. По 3,5 литра воды в день на человека закладывается на приготовление еды, 21 литр – на санитарно-гигиенические нужды и уборку помещения.

Надо отметить, что откровением рекомендации телеканала не стали – все это должно быть известно из школьного курса ОБЖ. А правила поведения во время воздушной тревоги опубликованы на сайте МЧС.

Кроме уже приведенных советов, вкратце они сводятся к следующему. В случае угрозы ядерного удара передается сигнал "Внимание всем". В случае непосредственной угрозы городу или региону вы услышите сигнал "Воздушная тревога".

Сигнал тревоги будет передаваться по телевидению и радио, везде его будут дублировать сирены заводов, кораблей и даже автомобилей ГИБДД. Если вы услышали такой сигнал, включите телевизор. Если нет телевизора – бегите на улицу и постарайтесь как можно быстрее добраться до ближайшего убежища. 

Автор: Андрей Евлампиев11 апреля 2018, 16:13

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