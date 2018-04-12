Сомнительное заявление: Скрипаль бросила умирающего отца

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия выступила с новым заявлением, которое опубликовала полиция Скотланд-Ярда. После выписки из больницы девушка рассказала, что все еще страдает от последствия отравления, а также отказалась от контактов с российской стороной.



Скрипаль тепло отозвалась о персонале больницы в Солбсери, где в данный момент еще остается ее отец. "Я оставила отца на попечении больницы, но он пока не оправился после отравления. Я тоже все еще страдаю от последствий нервного паралитика, который был применен против нас", – говорит девушка о своем состоянии.

В заявлении на сайте полиции Лондона говорится, что Юлия в курсе о предложенной российским посольством помощи. "Со мной связалось российское консульство, которое любезно предоставило мне свою помощь. Сейчас я в их услугах не нуждаюсь, но если я передумаю, то обязательно с ними свяжусь", – приводятся слова Юлии Скрипаль.

Также девушка поведала, что в ее распоряжении специально подготовленные полицейские, которые помогают ей и докладывают о всех этапах и деталях расследования. В целом женщина чувствует себя лучше и ощущает себя в безопасности, у нее есть связь с родными и друзьями. Юлия Скрипаль изъявила желание дать подробное интервью прессе, но пока это не представляется возможным: для этого у девушки недостаточно сил. От общения с журналистами она пока отказалась.

Кроме того, пережившая отравления дочь двойного агента не захотела общаться с двоюродной сестрой Викторией. Она поблагодарила родственницу за беспокойство, но попросила не приезжать и не пытаться связаться с ней. "Ее мнения и утверждения – не мои и не моего отца", – отметила Юлия, давая понять двоюродной сестре, чтобы та не говорила от ее имени.

Посольство России в Лондоне, в свою очередь, сомневается, что опубликованное на сайте лондонской полиции заявление от имени Юлии Скрипаль действительно написано ею самой. Дипломаты подчеркнули, что хотели бы удостовериться в том, что слова исходят от девушки, потому что "в этом есть большие сомнения". Они обратили внимание, что "текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с консулами, журналистами и родственниками".

