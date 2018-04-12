Монах 30 метров тащил машину "стальными" гениталиями
На опубликованных кадрах видно, как монах возится со своей мантией. В это время он, очевидно, привязывает веревку к интимной части своего тела. После этого он начинает меделенно идти, передвигая при этом легковой автомобиль. Уроженцы индийского Бихара рассказали, что еще в юном возрасте Баба ушел в отшельники и много лет посвятил аскезе, передает Mirror. Сам монах убежден, что не обладает никакими сверхъестественными способностями и вся его сила заключается в набожности.
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