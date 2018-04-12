Заросший Улюкаев спрятался за юбкой молодой жены

Московский городской суд 12 апреля рассматривает жалобу на приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, осужденному на восемь лет строгого режима за получение крупной взятки. Он попросил допустить к процессу супругу Юлию в качестве общественного защитника.

Адвокаты Улюкаева рассказали, что новых доводов у них не будет, а для представления своей позиции им достаточно известных фактов. Отмечается, что появившийся в зале суда экс-министр за прошедшее время заметно изменился – у него отросли волосы.

На неожиданное ходатайство Улюкаева по поводу допуска супруги к процессу председатель судебной коллегии спросил, есть ли у нее юридическое образование, передает РБК. Также он поинтересовался, зачем человеку, у которого четыре адвоката, нужен общественный защитник.

В свою очередь гособвинитель посчитал, что оснований допускать ее нет. Суд все же отклонил ходатайство Улюкаева, аргументировав это тем, что его жена не является квалифицированным юристом и не знакома с материалами уголовного дела. К слову, Юлия младше мужа почти на три десятка лет.

Экс-министр рассказал о состоянии своего здоровья. "Чувствую себя хорошо, нормально", – приводит слова Алексея Улюкаева агентство городских новостей "Москва".

Напомним, в ноябре 2016 года чиновника задержали с поличным при передаче взятки в офисе "Роснефти". Это было первое в истории России задержание министра федерального уровня. 15 ноября президент освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия.

Прокуратура требовала приговорить бывшего министра к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, а также лишить его государственных наград. В свою очередь экс-чиновник неоднократно заявлял о своей невиновности.