У Трампа нашли внебрачного ребенка от домработницы

Вскрылась информация о том, что у президента США Дональда Трампа есть незаконнорожденный ребенок от домоправительницы в Нью-Йорке. Сенсационными подробностями поделился Дино Саджудин – бывший привратник здания, принадлежавшего политику.

Мужчина рассказал эту историю представителям National Enquirer. СМИ заплатило Саджудину 30 тысяч долларов за сведения о внебрачном чаде главы государства.

Однако информация о любовных похождениях Трампа и домоправительницы, работавшей на него, так и не была опубликована. Бывший привратник очень удивился, что конфиденциальное соглашение, которое он заключил с изданием, попало в прессу, передает Life.ru.

Вместе с тем Дино подтвердил сообщения об интимных похождениях президента и его внебрачном ребенке. "Могу сказать, что во время службы в Trump World Tower меня инструктировали не критиковать бывшую домоправительницу президента за связь с Трампом, от которого она родила", – поделился Саджудин.

Американские СМИ отмечают, что Дэвид Пекер – владелец компании American Media, которой принадлежит National Enquirer, дружит с Дональдом Трампом. Подлинность этой истории не установлена. В Белом доме подобные новости называют фальшивками.

Дональд Трамп женат на экс-модели Меланье. История их знакомства довольна любопытна. В 1998 году на Неделе моды в Нью-Йорке американский миллиардер подошел к словенской фотомодели и попросил ее номер телефона. Сначала она отказала и просто взяла его визитку, но позже позвонила. Так начался их роман.