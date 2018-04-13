Скрипаль впала в истерику из-за пропавшего жениха

Не утихающий скандал вокруг семейства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля негативным образом отразился на психическом состоянии дочери перебежчика, которая сейчас находится в закрытом военном госпитале в Великобритании. Помимо чрезмерного внимания к персоне Юлии, ее стресс усугубили некоторые обстоятельства личной жизни.



Скрипаль очень сильно вывел из душевного равновесия информационный бум, в центре которого она оказалась, рассказали медики больницы в Солсбери. Девушке рекомендовано находиться в покое и ограничить связь с внешним миром. По словам самой россиянки, пока ей очень трудно смириться со всем, что произошло за последнее время.

Более того, недавно у Юлии случилась сильнейшая истерика. Когда врачи решили, что один телефонный разговор не навредит пациентке, они разрешили ей позвонить родственникам. Получив одобрение медиков, Юлия первым делом набрала номер своего молодого человека, но тот упорно игнорировал вызовы. Это стало настоящим ударом для девушки— у нее сдали нервы, передает "Московский комсомолец".

Тем временем стало известно, что ни бойфренда Скрипаль, ни его родственников пока не допрашивали. Однако правоохранителям известно его местонахождение и при необходимости мужчина будет доставлен в органы. Также, по некоторым данным, была допрошена подруга Сергея Скрипаля – Светлана из Калининграда. Она является вдовой брата покойной жены экс-разведчика и примерно раз в год прилетала в Солсбери.

Ранее сообщалось, что, со слов племянницы отравленного шпиона Виктории Скрипаль, экс–разведчика и Светлану связывали дружеские отношения. Родственники подруги Скрипаля косвенно подтвердили, что она контактировала со следствием.

По последним данным, Виктория Скрипаль планирует подавать документы на визу повторно. В этой заявке она намерена указать срок пребывания в Великобритании – четыре дня. Также она пыталась связаться с двоюродной сестрой самостоятельно, но российский телефон Юлии недоступен, а звонки на британский номер, с которого звонила сама Юлия, кто-то упорно сбрасывает.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией был отравлен 4 марта в британском городе Солсбери. Великобритания считает виновной Россию.