"Аэрофлот" опроверг информацию об отмене полетов в США

Компания "Аэрофлот" опровергла информацию об отмене полетов в США. Перевозчик не собирается отказываться от популярного направления.

Накануне, 12 апреля, в Telegram-канале Mash появилось сообщение о том, что "Аэрофлот" в июне этого года может прекратить полеты в США из-за отсутствия виз у экипажей. "У компании достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения долгосрочного авиасообщения между странами", – сообщили в пресс-службе крупнейшего российского перевозчика.

Новость об отмене полетов в США появилась на фоне сильного охлаждения отношений между Россией и Западом. В том числе говорилось об искусственном затягивании выдачи американских виз россиянам.

В посольстве США в Москве опровергли сообщения об отказе в выдаче виз сотрудникам "Аэрофлота". Представитель дипведомства Андреа Калан отметила в интервью РБК, что все российские граждане, включая работников "Аэрофлота", могут обращаться за визами США в американские посольства и консульства в любых точках мира.

Из российских авиакомпаний в Штаты сейчас летает только "Аэрофлот", являющийся лидером воздушных перевозок в нашей стране. В 2016 году он перевез 29 миллионов пассажиров.

Авиаперевозчик располагает одним из самых молодых самолетных парков в мире – он насчитывает 228 лайнеров. Компания входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов.

В конце марта "Аэрофлот" объявил о переходе на летнее расписание полетов, которое будет действовать с 25 марта по 27 октября. В новом сезоне авиаперевозчик будет выполнять рейсы по 146 маршрутам в 52 страны мира.