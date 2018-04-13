Собянин взял домой питомца из приюта для собак

Мэр Москвы Сергей Собянин взял на воспитание бездомную собаку. Градоначальник не мог пройти мимо щенка по кличке Джоуи во время визита на фестиваль "Пасхальный дар" на Тверском бульваре.

Своей радостью Собянин поделился в Twitter. "Пообщался с представителями благотворительных фондов, которые помогают бездомным животным. Они рассказывают, чем можно помочь четвероногим, подыскивают новых хозяев. Я искренне благодарен тем, кто дает животным новый дом и новую жизнь. Сам не смог пройти мимо – у меня теперь новый друг", – написал мэр.

По словам Собянина, бродячие животные являются одной из серьезных проблем для любого мегаполиса. Решить эту проблему можно только совместными усилиями горожан, общественных организаций и городских служб.

С 7 по 15 апреля в Москве проходит пасхальный фестиваль, а на Тверском бульваре собрались участники благотворительного проекта "Четвероногий друг": здесь работают 10 благотворительных фондов и организаций, помогающих животным и их владельцам.

На фестивале #ПасхальныйДар поговорил с представителями фондов, которые помогают бездомным животным. Благотворители рассказали, чем можно помочь четвероногим, как подыскивают хозяев. Я благодарен тем, кто дает животным новый дом. Сам не смог пройти мимо: у меня теперь новый друг! pic.twitter.com/qZ7z45m1AR — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 13 апреля 2018 г.

В центре Москвы также организовали фотовыставку с участием животных из приютов и известных актеров и телеведущих. Среди них Иван Ургант, Юлия Пересильд, Юлия Высоцкая, Елизавета Боярская и Анна Чиповская.

При поддержке комитета ветеринарии города Москвы организован пункт бесплатной вакцинации животных, в котором можно получить консультацию ветеринарного врача и вакцинировать своего питомца. Все желающие могут познакомиться с животными, которые остались без хозяев, и при желании взять их к себе домой, чтобы стать для них надежным другом. За последние два года в добрые руки по договорам опеки из городских приютов передали восемь тысяч собак и свыше двух тысяч кошек.





Москва придерживается стандартов гуманного и ответственного обращения с бродячими животными: в столице работают 13 городских приютов для безнадзорных животных, в которых содержатся порядка 16 тысяч собак и свыше 700 кошек. Кроме того, имеются небольшие частные приюты, созданные благотворительными фондами.

Власти также работают над онлайн-сервисом для владельцев домашних животных, который будет включать электронную регистрацию и амбулаторные карты животных. С помощью этой системы можно будет записаться на прием к ветеринару, получать оповещения о вакцинации, карантинных зонах, плановых прививках, а также о месте нахождения питомца, если он потеряется и будет обнаружен городскими службами. Планируется, что вся информация о домашнем животном будет привязана к личному кабинету его хозяина на портале mos.ru.



