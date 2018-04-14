Запад вероломно напал на Сирию

Коалиция войск США, Франции и Великобритании нанесли совместный ракетный удар по Сирии. Американский лидер Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке арабской республики несколькими часами ранее. По словам президента Соединенных Штатов, удар нанесен в ответ на применение правительственными войсками химоружия в Восточной Гуте. При этом, Трамп назвал Башара Асада "монстром"

Как заявил Дональд Трамп, задача военной операции в Сирии – не допустить новые случаи атак с применением оружия массового поражения. К настоящему моменту совместный налет войск западной коалиции завершился. По словам главы американского оборонного ведомства Джеймса Мэттиса, удар был однократным, дополнительные атаки пока не планируются, но не исключены.

По словам Трампа задача военной операции в Сирии – не допустить новые случаи атак с применением оружия массового поражения. К настоящему моменту совместный налет войск западной коалиции завершился. По словам главы американского оборонного ведомства Джеймса Мэттиса, удар был однократным, дополнительные атаки пока не планируются, но не исключены.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уже прокомментировала начало военной операции против Сирии. Она возложила ответственность за развязывание боевых действий, в том числе, на западные СМИ и подчеркнула, что "надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу".

Посол России в США Анатолий Антонов завил, что действия Запада в Сирии не останутся без ответа. По его словам, несмотря ни на что, наихудшие наши опасения оправдались, и "наши предостережения не услышали".

"Реализуется заранее запланированный сценарий. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже, – подчеркнул он. – США не имеют морального права, как обладатели самого большого арсенала химического оружия, обвинять другие страны".

По данным Пентагона, у запущенных ракет было две цели: научно исследовательский центр в районе Дамаска и склад для хранения химических веществ недалеко от Хомса. Отметим, что представители западной коалиции не уведомляли российскую сторону о предстоящих ударах.Вооруженные силы США, Великобритании и Франции атаковали сирийские объекты в четыре часа утра по Москве.