Умные ракеты хвастуна Трампа сбила советская техника

Как отметили в ведомстве, для отражения ракетного удара, нанесенного Соединенными Штатами и их союзниками, были использованы исключительно сирийские средства противовоздушной обороны. Об этом пишет "Звезда".

Это комплекса ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат". При этом они были произведены еще в СССР 30 лет назад. Это значит, что хваленые умные ракеты, прилетом которых угрожал американский лидер, сбили далеко не новые системы.

Всего Соединенные Штаты и их союзники запустили более 100 ракет. Немалая их часть была сбита на подлете к целям, сообщили в российском Минобороны.

Напомним, за пару дней до атаки президент США написал о ней в своем Twitter. Трамп был особенно резок. Он пригрозил арабской республике "хорошими, новыми и умными ракетами. "Готовься, Россия", – написал глава Белого дома.

За несколько дней до этого западные страны обвинили Дамаск в применении химического оружия против боевиков в городе Дума, пригороде Дамаска. Вашингтон накинулся на Москву, заявляя, что Россия якобы потворствует "агрессивному сирийскому режиму". В Москве все обвинения отвергли, а сообщения о химатаке назвали ложью.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!