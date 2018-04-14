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Общество

Глобальная Диана Шурыгина: В Сети оценили вероломную атаку Запада на Сирию

Фото: GLOBAL LOOK press/Ammar Safarjalani
В ночь на 14 апреля коалиция войск США, Франции и Великобритании нанесла совместный ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. В общей сложности обстрел длился больше часа. Было выпущено свыше 100 ракет, значительную часть которых сбило сирийское ПВО. Пользователи Сети выразили свое, как обычно – оригинальное, мнение на счет произошедшего.
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Пользователи Сети со свойственной им проницательностью обратили внимание на провалы в официальной версии западной коалиции по поводу удара по Сирии. Дескать, сам Запад и контролировал уничтожение химического оружия в Сирии, поэтому лучше других должен знать, что его там нет.

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Однако если отравляющие вещества все же хранятся на военных складах, как утверждают некоторые американские и европейские политики, то бомбить эти объекты – значит обрекать на смерть сотни и тысячи мирных жителей, находящихся в окрестностях. Это логическое построение возвращает комментаторов в начало, мол, Запад прекрасно знает, что бомбит не заводы и склады химоружия. Таким образом, прояснить свою позицию западные политики не могут.

Обитатели интернета также отметили, что все "доказательства", которыми пользовались США и союзники – исключительно газетные утки и дезинформация в Сети. Однако и сами удары больше похожи не на полноценную военную операцию, а на попытку создать инфоповод минимальными средствами. Вместо политики миру предложили разборки в формате шоу-бизнеса. "Глобальная Диана Шурыгина", – вынес вердикт пользователь Twitter с ником "историк-алкоголик".

Кроме того, пользователи Сети решили подсчитать, во сколько обошлась американцам и их союзникам такая "постановка". Атака на Сирию рискует стать самым дорогим политическим шоу для США.

Активно обсуждают атаку и в готовящемся к закрытия в России мессенджере Telegram. "Этот праздник непослушания адресован собственному электорату. Вот, мол, русские нам не велели стрелять, а мы все равно отважно стрельнули. Тем самым продемонстрировали. Вот и по телевизору ролики показываем. Красивые и духоподъемные. Все видели? Вот то-то. Сделаем опять по-великому. А что куда полетело, что куда долетело и какой от этого прок – в эпоху хайпа и пиара не имеет вообще никакого значения", – говорится в сообщении на канале "НеВротик".

"Американцы позвонили русским перед ударом. Ракеты все дозвуковые. Летал А-50. Судя по выложенным видяйкам некоторые ракеты шли не впритирку к земле а на сотнях-тысячах метров. Ракеты не использовали РЭБ. Не использовались ложные мишени. Не били по системам ПВО. В общем это был полигон для сирийцев и русских", – высказал свою точку зрения автор канала dragon-dances. "Ощущение, что произошел слив удара. Эдакий договорняк без договора. Мы жахнем, но не всерьез, демонстративно, чтобы не умные люди считали, что мы серьезные", – добавил он.

Автор: Геннадий Куприянов14 апреля 2018, 16:18

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