Лавров назвал настоящий яд для Скрипалей

Согласно докладу Организации по запрещению химического оружия, яд, которым были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вряд ли был произведен в России. "Сейчас буду цитировать дословно то, что они направили в ОЗХО в качестве своего заключения. "По итогам проведённой экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия", – цитирует РИА Новости министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Такое соединение начинает действвать спустя полчаса – час после применения и временно выводит человека из строя. Действие может продолжаться до трех или четырех суток.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. Ни в СССР, ни позже в России разработка таких отравляющих веществ не проводилась.