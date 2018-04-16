Лебеди семь лет держали в страхе посетителей парка
Автор забавных роликов рассказал, что видео он снимал в личных интересах, поскольку его дом находится рядом с парком. Кроме того, немец заявил, что ему было крайне интересно понаблюдать за взаимодействием между птицами и людьми.
Материалом мужчина делился с общественностью в популярном видеохостинге YouTube. На кадрах видно, что люди реагируют на выпады со стороны лебедей по-разному: кто-то в ужасе убегает, кто-то просто наблюдает, а некоторые пытаются схватить животных за шею, чтобы показать свое превосходство. Ролики пользуются большой популярностью.
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