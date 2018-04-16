Приготовиться к потопу: москвичей ждут ливни и грозы

Жителей столицы предупредили о резком ухудшении погоды. В ночь на 17 апреля ожидаются дожди, местами сильные, также не исключена гроза.



В ближайшие дни в Москве может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Существенные изменения погоды в городе ожидаются 17 апреля, сообщила главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова. "К вечеру начнутся кратковременные дожди", – сказала она.

Согласно прогнозу, выпадет до семи миллиметров осадков. В ночь на 18 апреля погода ухудшится – ожидаются дожди и грозы, пишет РИА Новости. "Мы предполагаем, что с завтрашнего вечера до конца дня 18-го числа на Москву выпадет значительное количество осадков – до 22 миллиметров", – заявила Позднякова. Она добавила, что такой показатель составляет почти половину месячной нормы.

Помимо ливня и грозы, в столицу придут дымка и неприятный запах. При этом за прошедшие сутки в Москве степень загрязнения воздуха была низкой. Содержание всех определяемых вредных веществ санитарно-гигиенических норм не превышало, передает телеканал "360".

Эксперты объясняют ожидаемую аномалию тем, что в ночное и утреннее время 17 апреля будут неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Ранее сообщалось, что в некоторых районах Москвы жители чувствовали запах гари.