"Мама, я не хочу умирать": последние слова жертв пожара в "Зимней вишне"
Авторы обратились к "главе МЧС Кемеровской области, сотрудникам местной пожарной инспекции, народному губернатору Аману Тулееву и министру МЧС Пучкову". "Вы все должны слушать эти записи. Слушать и не выключать, пока сами не начнете просить о наказании", - гласит комментарий под видео.
"Мы не можем выйти! Почему нас сотрудники оставили?" – спрашивает звонящий. "Едут к вам пожарные! Ко мне какие претензии?" – отвечает оператор 112.
Звонок: "Мама, я не хочу умирать! Мы горим! "Зимняя вишня". Ответ оператора 112: "Пожарные подъезжают! Есть такие звонки, ожидайте!"
Звонок: "Там уже люди прыгают! Вы не едете! Вы что, совсем что ли? Ну город маленький – нельзя приехать?!"
Оператор 112: "Поехали все уже. Ожидайте – приедут". "Когда поехали?! Четвертый этаж! Мы уже 20 минут здесь умираем! Здесь дети маленькие!" – кричит звонящий.
#мысльдня - #траур #Россия : @moscow #Кемеровоскорбимвместе #кемеревомыстобой - Господи, спаси и сохрани! pic.twitter.com/FU06aiKIwV— Andrey abc1970 (@Andreyabc1970) 28 марта 2018 г.
Авторы признали: решиться на этот пост оказалось нелегко. Однако они уверены, что были обязаны опубликовать запись "концентрированного человеческого горя". Такое не должно повторяться, но, к сожалению, случается вновь и вновь. И раз за разом главные виновники уходят от ответственности.
"Хотя бы в этот раз пусть так не случится", – заключают авторы. Видео доступно на Telegram-канале Mash.
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