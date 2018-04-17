Россию взяли в окружение из-за дела Скрипаля

Главы "Большой семерки" выпустили совместное заявление по ситуации вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они потребовали срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери.

"Большая семерка" поддержала позицию Великобритании о причастности России к отравлению Скрипалей. "Мы осуждаем продолжающиеся отказы России на законные запросы британского правительства, что еще раз подчеркивает ответственность российской стороны. Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери", – говорится в заявлении.

Дипломатические ведомства также потребовали, чтобы Кремль раскрыл все данные по программе производства нервно-паралитического вещества "Новичок", передает сайт "Комсомольская правда". Это химическое оружие, по мнению британских властей, было применено к Скрипалям.

При этом в "Большой семерке" заявили, что будут и впредь сотрудничать с Кремлем в решении региональных кризисов и глобальных проблем, пишет Russia Today. Такой шаг сделан с целью "вернуть Россию в международную систему, основанную на правилах".

Напомним, Великобритания до сих пор обвиняет Россию в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон уверяет, что оба стали жертвами воздействия нервно-паралитического вещества "Новичок", которое якобы разрабатывалось в России. Москва свою причастность отрицает, указывает на бездоказательность обвинений.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил о другой версии произошедшего. По его словам, исследовательский центр в Швейцарии пришел к выводу, что при отравлении перебежчика и его дочери было использовано вещество BZ. Оно находилось на вооружении Великобритании и США.

