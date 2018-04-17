Последствия ядерного взрыва в США попали на видео

Американские исследователи представили, к чему бы привела детонация атомной бомбы у резиденции главы государства в Вашингтоне. По легенде, ядерный боеприпас оказался в распоряжении террористов.

Моделирование берет за основу "Сценарий национального реагирования №1". Предполагается, что агрессоры завладели атомным оружием и привели его в действие через несколько недель.

В ролике продемонстрировано распространение радиации по городу с населением 730 тысяч человек, а также степень ее воздействия на людей. Специалисты рассказали, какие существуют способы для эвакуации, и указали места для убежища, передает телеканал "360".