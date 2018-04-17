Последствия ядерного взрыва в США попали на видео
Моделирование берет за основу "Сценарий национального реагирования №1". Предполагается, что агрессоры завладели атомным оружием и привели его в действие через несколько недель.
В ролике продемонстрировано распространение радиации по городу с населением 730 тысяч человек, а также степень ее воздействия на людей. Специалисты рассказали, какие существуют способы для эвакуации, и указали места для убежища, передает телеканал "360".
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