Как правильно готовиться к секс-марафону
Здоровый образ жизни и постоянная физическая активность – главные рекомендации сексологов. Они отмечают, что одышка, кашель и дряблое тело не очень способствуют любовным утехам.
Насыщенная половая жизнь зависит и от насыщенности рациона. Чтобы стать героем в постели, надо правильно питаться. Избавиться от стресса и улучшить кровообращение поможет баланс витаминов и аминокислот.
Вредные привычки могут внести коррективы в ваши планы. Алкоголь подавляет сексуальную активность и притупляет ощущения. Да и в целом за здоровьем надо следить: многие заболевания прямо или косвенно затрагивают половую функцию.
Не стоит ожидать отличных результатов, если вы не выспались. Здоровый сон – необходимое условие качественного секса. Без полноценного отдыха в организме перестают вырабатываться такие важные гормоны, как тестостерон, серотонин и дофамин, передает Пятый канал.
Из писем в раздел "Советы Сексолога":— Шутки. Приколы. Мемы (@shutki_prikoli) 6 августа 2017 г.
Я с детства мечтала стать женщиной, а когда решилась, было уже поздно.#сексология #сексолог #психолог pic.twitter.com/21wMI6jIrA
Ранее стало известно, что российские мужчины ценят в женщинах. Как выяснили социологи, представители сильного пола хотели бы, чтобы их спутница жизни была хозяйственной (46%), заботливой (32%) и привлекательной (31%).
Женщины в мужчинах больше всего ценят ум (51%) и, конечно, материальную обеспеченность (42%). А 37% представительниц прекрасного пола не откажутся, если при этом избранник окажется еще и порядочным.
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