Мужчина стал геем после приема таблеток от тревоги
Британец Скотт Перди рассказал, что прегабалин ему прописали после перелома ноги. Применяется препарат и при тревожных расстройствах.
Вскоре молодой человек начал замечать, что его перестали привлекать представительницы прекрасного пола, зато появился интерес к мужчинам. Пришлось расстаться с девушкой, с которой Перди встречался полгода, сообщает издание Daily Mail.
По словам Скотта, он не сразу понял, в чем дело. "Стоило мне на несколько недель прекратить прием лекарства, и влечение к мужчинам как рукой сняло", – заверил парень. Он утверждает, что прежде мужчины его не привлекали, но в юности однополые связи вызывали любопытство.
Перди не отказался от прегабалина. Британец пригласил на свидание молодого человека из Лондона и открыто заявил на своей странице в соцсети о смене сексуальной ориентации.
Парень намерен и дальше принимать лекарство – он доволен "своей сексуальностью" и чувствует себя очень открытым. Представитель компании-производителя сообщил, что препарат имеет целый ряд побочных эффектов, среди которых – потеря либидо и резкие колебания настроения.
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