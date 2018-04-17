Мужчина стал геем после приема таблеток от тревоги

Казус произошел с 23-летним жителем британского города Лаут, графство Линкольншир. Он заявил, что из-за обезболивающего и "противотревожного" средства у него изменилась сексуальная ориентация.

Британец Скотт Перди рассказал, что прегабалин ему прописали после перелома ноги. Применяется препарат и при тревожных расстройствах.

Вскоре молодой человек начал замечать, что его перестали привлекать представительницы прекрасного пола, зато появился интерес к мужчинам. Пришлось расстаться с девушкой, с которой Перди встречался полгода, сообщает издание Daily Mail.

По словам Скотта, он не сразу понял, в чем дело. "Стоило мне на несколько недель прекратить прием лекарства, и влечение к мужчинам как рукой сняло", – заверил парень. Он утверждает, что прежде мужчины его не привлекали, но в юности однополые связи вызывали любопытство.

Перди не отказался от прегабалина. Британец пригласил на свидание молодого человека из Лондона и открыто заявил на своей странице в соцсети о смене сексуальной ориентации.

Парень намерен и дальше принимать лекарство – он доволен "своей сексуальностью" и чувствует себя очень открытым. Представитель компании-производителя сообщил, что препарат имеет целый ряд побочных эффектов, среди которых – потеря либидо и резкие колебания настроения.