В России нашли неожиданное применение боевым кораблям США
Западные аналитики пишут, что после потраченных 16 лет и миллиардов долларов ВМС США наконец-то признали, что программа прибрежных боевых кораблей LCS выглядит абсолютным провалом. Отмечается, что корветы совершенно не годятся для военных операций.
В свою очередь независимый
военно-морской эксперт Александр Мозговой рассказал об особенностях этих кораблей.
По его мнению, судна обладают великолепными скоростными и ходовыми
качествами.
"На них хорошо девушек катать в ясную погоду, но как боевые корабли они использоваться не могут", – цитирует специалиста РИА Новости. Такое неожиданное применение нашел им российский эксперт.
Также Мозговой отметил, что начальник военно-морскими операциями ВМС США адмирал Гринерт говорил, что никогда бы не послал в бой американских моряков на этих кораблях. По его словам, американцы хотели бы строительство этих кораблей прекратить или найти им иное применение, но и это им не удается.
Ранее американские военные эксперты оценили дизайн новейшего российского корвета проекта 22160. СМИ в США признали его "гениальным". Корабль обеспечивает огромную боевую мощь при относительно небольшом размере судна.
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