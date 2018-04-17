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Общество

В России нашли неожиданное применение боевым кораблям США

USS Independence (LCS-2). Фото: wikipedia.org
Американские корабли "Свобода" и "Независимость", названные "плавучей кучей мусора", предложили использовать как судна для прогулок. Эксперт Александр Мозговой рассказал об особенностях кораблей, которые только называются боевыми.
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Западные аналитики пишут, что после потраченных 16 лет и миллиардов долларов ВМС США наконец-то признали, что программа прибрежных боевых кораблей LCS выглядит абсолютным провалом. Отмечается, что корветы совершенно не годятся для военных операций.

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В свою очередь независимый военно-морской эксперт Александр Мозговой рассказал об особенностях этих кораблей. По его мнению, судна обладают великолепными скоростными и ходовыми качествами.

"На них хорошо девушек катать в ясную погоду, но как боевые корабли они использоваться не могут", – цитирует специалиста РИА Новости. Такое неожиданное применение нашел им российский эксперт.

 

Также Мозговой отметил, что начальник военно-морскими операциями ВМС США адмирал Гринерт говорил, что никогда бы не послал в бой американских моряков на этих кораблях. По его словам, американцы хотели бы строительство этих кораблей прекратить или найти им иное применение, но и это им не удается.

Ранее американские военные эксперты оценили дизайн новейшего российского корвета проекта 22160. СМИ в США признали его "гениальным". Корабль обеспечивает огромную боевую мощь при относительно небольшом размере судна.  

Автор: Людмила Фоканова17 апреля 2018, 17:14

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