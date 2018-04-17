Зачем Британия продолжает позориться из-за отравления Скрипалей

Политолог Александр Асафов прокомментировал сообщения СМИ об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию жидким веществом. Он считает эту историю идеологически выгодной Лондону.

По мнению эксперта, данная тема не уходит с повестки, потому что, несмотря на свою абсурдность и позорную бездоказательность, она является идеологическим базисом для политического давления и атак на Россию. Асафов отметил, что таким приемам Лондон действует по примеру США.

"Мы видим, как и в других направлениях наши британские и американские партнеры пытаются создать новые аргументы для увеличения этого давления. В частности, это несуществующая химическая атака в городе Дума в Сирии", – цитирует политолога RT. Он уверен, что тема про отравление Скрипалей будет обрастать новыми деталями. По словам Асафова, у истории со Скрипалями "еще появятся новые обстоятельства, а попытки независимых расследований будут блокироваться".

Как писали Dni.Ru, согласно докладу ОЗХО, яд, которым отравили Скрипалей, вряд ли был произведен в России. В свою очередь российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в ходе экспертизы в пробах были обнаружены следы токсичного химиката BZ. Подобная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран альянса.

Скрипали были отравлены не газом, а жидкостью: Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его… https://t.co/D85KCYHttv — Новости Происшествия (@ya_news_inciden) 17 апреля 2018 г.

Напомним, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже через несколько часов бездоказательно обвинила в случившемся Москву.