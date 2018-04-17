От военных США россиян спасет только ядерный удар
Эксперт напомним, что в сирийском аэропорте Хмеймим базировалось максимум 45 машин. Сивков считает, что мы можем там существовать до того момента, пока США боятся начать локальную войну.
"А если они ее начнут, встает вопрос – готовы ли мы пойти на применение ядерного оружия? Другого способа остановить американские силы у нас нет", – цитирует специалиста НСН. Он полагает, что находящихся там в изоляции россиян спасет только такая крайняя мера.
Константин Сивков считает, что дальнейшее развитие ситуации упирается в то, насколько американцы готовы перейти красную линию. "Тереза Мэй к этому уже морально готова, она уже как загнанный в угол зверь, будет переть до упора. Трамп тоже", – заключил эксперт.
Напомним, сообщения о ракетных ударах по Сирии начали поступать в ранним утром 14 апреля по мск. Силы западной коалиции выпустили по Сирии около ста ракет. В нанесении удара участвовали США, Франция и Великобритания.
В Вашингтоне заявили, что атаковали объекты, которые могут быть связаны с производством и применением запрещенных отравляющих веществ. От атаки пострадали мирные жители. В результате попадания одной из ракет по военному складу к западу от Хомса пострадали шесть человек.
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