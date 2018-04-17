От военных США россиян спасет только ядерный удар

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков предположил, как будет развиваться противостояние США и России в Сирии на фоне новых угроз ударов по арабской республике со стороны американцев. Он рассказал, что ждет российскую группировку в этой стране.

Эксперт напомним, что в сирийском аэропорте Хмеймим базировалось максимум 45 машин. Сивков считает, что мы можем там существовать до того момента, пока США боятся начать локальную войну.

"А если они ее начнут, встает вопрос – готовы ли мы пойти на применение ядерного оружия? Другого способа остановить американские силы у нас нет", – цитирует специалиста НСН. Он полагает, что находящихся там в изоляции россиян спасет только такая крайняя мера.

Константин Сивков считает, что дальнейшее развитие ситуации упирается в то, насколько американцы готовы перейти красную линию. "Тереза Мэй к этому уже морально готова, она уже как загнанный в угол зверь, будет переть до упора. Трамп тоже", – заключил эксперт.

Напомним, сообщения о ракетных ударах по Сирии начали поступать в ранним утром 14 апреля по мск. Силы западной коалиции выпустили по Сирии около ста ракет. В нанесении удара участвовали США, Франция и Великобритания.

В Вашингтоне заявили, что атаковали объекты, которые могут быть связаны с производством и применением запрещенных отравляющих веществ. От атаки пострадали мирные жители. В результате попадания одной из ракет по военному складу к западу от Хомса пострадали шесть человек.