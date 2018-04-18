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Общество

Появилась неожиданная версия гибели группы Дятлова

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Новую версию гибели "группы Дятлова" озвучил уральский исследователь. Валентин Дегтерев предположил, что туристов убила снежная лавина.
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К неожиданному выводу Дегтерева подтолкнуло изучение последней фотографии, сделанной группой Дятлова. По его словам, в материалах уголовного дела есть несколько похожих друг на друга снимков.

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Найден убийца группы Дятлова

"Я обработал фотографию на предмет удаления шумов и помех. Дело почти безнадежное, так как фотография была сделана в эпоху черно-белой фотопленки. Однако результат получился сенсационный", – пишет исследователь в своем блоге.

Дегтерев утверждает, что на фотографии видна снежная лавина. "Склон горы, луна над горой, по горе идет лавина. Снежный поток сметает все вокруг", – пишет блогер. По словам исследователя, он нашел место, откуда велась съемка – это рядом с найденной палаткой группы.

Группа туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла в горах Северного Урала в ночь на 2 февраля 1959 года. По неизвестным причинам среди ночи люди покинули палатку почти без одежды и не вернулись обратно. Туристы замерзли, у некоторых из них были травмы. Место, где произошла трагедия, известно как "перевал Дятлова".

Уральский исследователь отмечает: чудом является то, что снимок вообще получился. Снимали ночью, ярко светила луна. По словам Дегтерева, он нашел также следы лавины – на краю крутого склона горы. Блогер считает, что застигнутые катастрофой туристы выскакивали из палатки без обуви и скатывались вниз.

Как ранее писали Dni.Ru, известный своими расследованиями радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев в деле о гибели группы Дятлова обратил особое внимание на дневник туристов и обнаружил следы убийцы. В записной книжке Игоря Дятлова он заметил отсутствие некоторых страниц, которые были вырваны, вероятно, с помощью ножа. Уцелевшие страницы дневника радиолюбитель отсканировал и обработал в компьютерной программе, после чего на листах проявились отпечатки утерянных записей.

Автор: Андрей Евлампиев18 апреля 2018, 10:12

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