Потоп и ветер: москвичей предупредили о шторме

Более четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве 18 апреля. Синоптики предупредили жителей столицы о сильном ветре и грозах.

До 12 миллиметров осадков выпадет в столичном регионе 18 апреля при месячной норме 44 миллиметра. Погода омрачит настроение москвичей, радующихся наступившей весне: им обещают сильный ветер и грозы, передает RT.

Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. В ближайшие часы на столицу обрушится сильный дождь, местами даже с грозой.

Метеоусловия резко ухудшаются из-за североатлантического циклона. Он несет с собой облака, холодный воздух и осадки. Столбики термометров в среду не поднимутся выше +13, приводит телеканал "360" прогноз ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

В полную силу непогода проявит себя до 21:00 18 апреля – метеорологи обещают грозы. Однако температура постепенно вернется к норме. Термометры покажут значения, характерные для середины весны.

В мае, по прогнозам экспертов, температура в европейской части России превысит климатическую норму – будет намного теплее, чем в прошлом году. Однако возможно и кратковременное похолодание – температура будет опускаться ниже нуля, передает "Москва 24".