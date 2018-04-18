Американцы в шоке от атаки россиян в Сирии
Помощник госсекретаря Уэсс Митчелл, озвучивший эту информацию перед палатой представителей, назвал действия России в Сирии безрассудным вмешательством. По его утверждению, эти действия повысили риск конфронтации режима Асада с Западом. "Провалившаяся атака на американские силы российских наемников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения", — говорится в письменных показаниях Митчелла.
При это в отчете помощника госсекретаря нет никаких доказательство произошедшего: где, когда и при каких обстоятельствах россияне напали на американцев. Зато следом Митчелл заявляет, что США не стремятся к конфронтации с Россией в Сирии, но готовы при необходимости применить силу для защиты своих военных.
Помощник госсекретаря также предупредил Турцию о дружбе с Россией: он посоветовал Анкаре помнить о рисках, связанных с сотрудничеством с Москвой. Митчелл отметил, что Турция увеличила взаимодействие с Россией и Ираном, несмотря на тесные отношения с США.
Turkey should ignore US #sanctions and do what is necessary to defend their country. -— Michael L. Love (@gnudarwin) 18 апреля 2018 г.
В США пригрозили Турции санкциями из-за покупки российских С-400https://t.co/u7IRJ2s5S6#россия #sanctions #сша #рф #путин #новости #москва #un #italy #greece #сирия #unsc #tcot #сми #политика
"То, чтобы Турция оставалась стратегически и политически едина с Западом отвечает национальным интересам Америки", — подчеркнул помощник госсекретаря. Он также пригрозил Турции санкциями за покупку у России ракетных комплексов С-400 "Триумф", сообщает РИА Новости.
Напомним, что в ночь на 14 апреля силы коалиции во главе с США нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии, пострадали несколько человек. Большую часть ракет перехватили сирийские силы ПВО, на службе которых до сих пор стоят установки советского производства "Бук" и "Квадрат". Позже Белый дом не исключил новых атак в Сирии.
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