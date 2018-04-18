Яд для Скрипалей запатентовали в США
По его словам, патент был выдан еще в 2015 году. В США
нервно-паралитические вещества не только производились, но и патентовались в
качестве химического оружия, подчеркнул Шульгин. "И не когда-то давно, а
каких-то несколько лет тому назад", – заявил постпред России при ОЗХО. Его слова приводит РИА Новости.
Шульгин также рассказал о запросе американского ведомства по патентам и товарным знакам. Обращение от него к российскому патентному ведомству последовало 1 декабря 2015 года. Американцы просили проверить, не вторично ли изобретенное учеными в США пуля с отделением для отравляющего вещества.
Бывший сотрудник главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок".
Руководство Великобритании практически сразу же обвинило в случившемся Россию. Лондон в качестве ответных мер выслал из стран 23 российских дипломатов. Позже Москва объявила персонами нон-грата ряд сотрудников британского дипломатического ведомства.
Ранее специалисты ОЗХО определили, что химическое вещество вряд ли было произведено в России. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о результатах экспертизы, которая обнаружила среды химиката BZ. Он состоял на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО.
По словам политолога Александра Асафова, история с отравлением Скрипалей выгодна Лондону с идеологической точки зрения. Несмотря на абсурдность, эта ситуация служит удобным поводом для продолжения геополитического давления на нашу страну, уверен эксперт.
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