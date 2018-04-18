У берегов Дании засекли секретную субмарину Гитлера

Сотрудники Морского военного музея в Ютландии обнаружили легендарную немецкую подводную лодку времен Второй Мировой войны U-3523 всего в десяти морских милях от датского города Скаген на севере полуострова, передает РИА ФАН. О субмарине рассказывали, что именно она якобы переправляла Адольфа Гитлера в Южную Америку. Все это время она скрывалась на глубине 128 метров. По имеющимся сведениям, на ее борту находились 58 человек.