Россия жестко проучила НАТО

Россия не намерена продлевать контракт на оказание услуг НАТО по грузовым авиаперевозкам. Текущая договоренность действует до конца 2018 года.



По некоторым данным российская сторона приняла это решение в ответ на усиление американских санкций. "Мы планомерно сокращаем свое присутствие на рынке транспортировки военных грузов, coблюдая все ранее данные обязательства. Группа не будет участвовать в тендере на контракт с НАТО в существующем формате, однако мы готовы к сотрудничеству со всеми организациями по вопросу ликвидации последствий природных катастроф и ЧС", – рассказали представители компании.

В НАТО сообщили, что в данный момент изучают варианты осуществления воздушных перевозок с января следующего года. В этот период истекает контракт с Ruslan Salis, передает "Московский комсомолец".





"Волга-Днепр" сотрудничает с НАТО в рамках программы SALIS. В числе заказчиков значились Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Люксембург, Норвегия, Польша, Словакия, Словения и Великобритания. Еще две страны находятся в статусе "партнеров" программы – Финляндия и Швеция.

Контракты на перевозку грузов осуществляла учрежденная в Германии организация. Ее создали "Волга-Днепр" и украинская компания "Авиалинии Антонова". В 2016 году из-за разрыва отношений России и Украины НАТО заключила два отдельных контракта с каждой из сторон.