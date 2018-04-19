Российские ракеты довели американцев до истерики
Рассуждения американских конгрессменов касаются концепции быстрого глобального удара. В соответствии с ней, Вашингтон должен иметь возможность атаковать любую цель на планете в течение часа. Однако теперь эксперты задумались о том, что будет, если Россия примет пуск обычных ракет за применение ядерного оружия.
Как отмечается в отчете исследовательского центра конгресса США, в таком случае российская и китайская стороны могут ответить зеркально. Эксперты поясняют, что Соединенные Штаты планировали запускать баллистические ракеты над северным полюсом – так что теоретически по пути к цели они могут пролететь и над Россией, и над Китаем.
В конгрессе предлагают "снизить риск недопонимания". По мнению американских экспертов, США могли бы уведомлять Россию о намеченном запуске баллистических ракет с неядерной боеголовкой. Есть и другой вариант – создать горячую линию для связи после запуска, приводит содержание документа RT.
Концепцию быстрого глобального удара США начали разрабатывать еще при президенте Джордже Буше – младшем в начале 2000-х. А в 2017 году в Минобороны России заявили, что Вашингтон приступил к созданию комплексов этой системы. Российская сторона воспринимает эти действия как вызов национальной безопасности и фактор, подрывающий сложившийся в мире баланс сил.
#youtube: #КРАСУХА4 В ДЕЙСТВИИ: #РАКЕТНЫЙ #ПОЗОР #ПЕНТАГОНА | #рэб #томагавки #трамп #удар #сша #сирия #новости 593 016 просмотр https://t.co/C4gK4XDHRV pic.twitter.com/ZkLSYRJXkB— YuriSL (@RussSL) 17 апреля 2018 г.
Тем временем Пентагон запросил из бюджета на 2019 год увеличение финансирования программы создания неядерных средств глобального удара. Оно должно возрасти с 201 миллиона долларов в этом году до 278 миллионов в 2019-м. На следующие пять лет американское Минобороны запрашивает в общей сложности около двух миллиардов долларов.
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