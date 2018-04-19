Копперфильда заставили раскрыть секрет известного фокуса

Суд вынудил знаменитого иллюзиониста Дэвида Копперфильда раскрыть секрет фокуса с исчезновением людей. Шоумен хранил тайну более 15 лет.

Копперфильд предстал перед судом в качестве ответчика по иску одного из зрителей. Тот требовал от иллюзиониста материальной компенсации за травму, полученную во время демонстрации трюка.

По версии мужчины, он пострадал, выступив добровольцем при исполнении номера. Якобы ассистенты Копперфильда погнали его через секретный ход в полной темноте. Он споткнулся, упал и ударился головой. По утверждению истца, лечение обошлось ему в 400 тысяч долларов.

Под конец длившейся более двух лет тяжбы иллюзионисту пришлось раскрыть секрет фокуса. Как рассказал судьям Копперфильд, добровольцев сопровождают ассистенты с фонариками. Они проводят зрителей по коридору, выводят на улицу, а затем снова запускают в зал. Так что истец не мог получить травму во время участия в трюке, передает Пятый канал.