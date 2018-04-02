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Тайна Скрипаля: шпиона могли отравить из-за завещания

Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Юлия Скрипаль имела право распоряжаться тайным счетом погибшего брата Александра. 200 тысяч долларов хранятся в российском банке. Версия покушения на бывшего сотрудника ГРУ из-за тайного наследства, по мнению двоюродной сестры Юлии – самая вероятная.
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Последние данные о состоянии Юлии Скрипаль – пациентка может есть и пить, она сказала несколько слов. Другой информации нет даже у компетентных органов, рассказала журналистам Виктория Скрипаль. По ее словам, МИД России направил Великобритании 68 нот, на которые конкретного ответа не получено.

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"Тут есть еще один факт, о котором никто не знает. В конце февраля Юлия получила генеральную доверенность от Сергея Викторовича, чтобы у нее была возможность распоряжаться тайным счетом ее погибшего брата Александра, унаследованного отцом", – рассказала Виктория корреспонденту "МК". По ее данным, 200 тысяч долларов хранятся в российском банке.

Версию о том, что Скрипалей отравили в доме в Солсбери, Виктория назвала чушью. По ее словам, к дому так легко не подобраться. Кроме того, Скрипали держали двух кошек и морских свинок. Если коты еще могли убежать, почуяв неладное, то морские свинки не могли никуда деться, однако полиция о них ничего не сообщает.

Заметила Виктория и еще одну странность в официальных отчетах Скотленд-Ярда. По ее словам, гараж в доме был переделан под кабинет. На первом этаже была столовая, а на втором – три спальни. Сергей Скрипаль, когда был один, вообще на второй этаж не поднимался. А сообщается, что изъяли клавиатуру, компьютерную мышь и ручки от двери – что не укладывается в общую картину.

Виктория Скрипаль собирается ехать в Лондон и надеется во всем разобраться на месте. Она намерена забрать Юлию на родину. Сергея Скрипаля, даже если он будет в состоянии передвигаться, с Викторией не отпустят – у него британское гражданство.


Автор: Андрей Евлампиев2 апреля 2018, 09:50

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