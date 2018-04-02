Тайна Скрипаля: шпиона могли отравить из-за завещания

Юлия Скрипаль имела право распоряжаться тайным счетом погибшего брата Александра. 200 тысяч долларов хранятся в российском банке. Версия покушения на бывшего сотрудника ГРУ из-за тайного наследства, по мнению двоюродной сестры Юлии – самая вероятная.



Последние данные о состоянии Юлии Скрипаль – пациентка может есть и пить, она сказала несколько слов. Другой информации нет даже у компетентных органов, рассказала журналистам Виктория Скрипаль. По ее словам, МИД России направил Великобритании 68 нот, на которые конкретного ответа не получено.

"Тут есть еще один факт, о котором никто не знает. В конце февраля Юлия получила генеральную доверенность от Сергея Викторовича, чтобы у нее была возможность распоряжаться тайным счетом ее погибшего брата Александра, унаследованного отцом", – рассказала Виктория корреспонденту "МК". По ее данным, 200 тысяч долларов хранятся в российском банке.

Версию о том, что Скрипалей отравили в доме в Солсбери, Виктория назвала чушью. По ее словам, к дому так легко не подобраться. Кроме того, Скрипали держали двух кошек и морских свинок. Если коты еще могли убежать, почуяв неладное, то морские свинки не могли никуда деться, однако полиция о них ничего не сообщает.

#Скрипаля отправили гречкой. Интрига нарастает, чем будет трясти Тереза Мэй на ближайшей конференции:

- Системой вентиляции автомобиля

- Скамейкой

- Дверью от дома

- Мешком с гречкой pic.twitter.com/lt4Rmcr0Ap — Evgeniy Berest (@EvgeniyBerest) 2 апреля 2018 г.

Заметила Виктория и еще одну странность в официальных отчетах Скотленд-Ярда. По ее словам, гараж в доме был переделан под кабинет. На первом этаже была столовая, а на втором – три спальни. Сергей Скрипаль, когда был один, вообще на второй этаж не поднимался. А сообщается, что изъяли клавиатуру, компьютерную мышь и ручки от двери – что не укладывается в общую картину.

Виктория Скрипаль собирается ехать в Лондон и надеется во всем разобраться на месте. Она намерена забрать Юлию на родину. Сергея Скрипаля, даже если он будет в состоянии передвигаться, с Викторией не отпустят – у него британское гражданство.



