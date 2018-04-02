Сексуальные красотки ставят крест на Трампе

Недавно вокруг президента США Дональда Трампа разразился очередной секс-скандал. На этот раз о своих отношениях с нынешним главой Белого дома рассказала модель Playboy Карен Макдугал. По словам женщины, ее роман с миллиардером якобы длился десять месяцев. Кому и для чего нужно выносить на суд общественности столь пикантные подробности?

Макдугал заявила, что после секса Трамп попытался ей заплатить. Это стало для нее шоком, и она заплакала. По словам модели, нынешний глава Белого дома встречался с ней, будучи уже в браке с Меланьей Трамп.

Сейчас же, заявила Макдугал, она признает свои ошибки и просит у первой леди Соединенных Штатов прощения. О факте своей связи с Трампом модель умалчивала, а в 2016 году подписала договор о неразглашении информации в обмен на денежную компенсацию.

Раскручивать всевозможные сексуальные скандалы вокруг Трампа начали еще в его бытность кандидатом в президенты. Якобы он позволял себе хватать женщин за всевозможные неприличные места, целовать без разрешения, да и вообще вел себя как "неотесанный мужлан".

Естественно, все эти обвинения моментально были использованы против Трампа его соперницей Хиллари Клинтон. Кандидат от Демократической партии, когда поняла, что может проиграть президентскую гонку, принялась активно использовать тему секс-скандалов против республиканца. После этого рейтинг Трампа серьезно снизился, однако он все-таки смог занять президентское кресло.

Победа миллиардера стала громом среди ясного неба для львиной доли американского истеблишмента. С поражением своего кандидата они смирились, но не с тем, что человек, который хочет наладить отношения с Россией, будет руководить государством в ближайшие годы. Так называемое Deep State – "глубинное государство" – принялось вставлять главе Белого дома палки в колеса.

Летом прошлого года, всего лишь спустя шесть месяцев после вступления Трампа в должность, конгресс фактически заставил его подписать закон о введении санкций против России за якобы вмешательство в выборы. Более того, нормативно-правовой акт стал явным унижением для Трампа, поскольку снимать ограничения с Москвы президент США теперь не может без одобрения законодательного органа. Параллельно вновь начала раскручиваться тема сексуальных скандалов, на Трампа вылился очередной поток обвинений. Естественно, ничем не доказанных.

EXCLUSIVE: Woman says Trump groped her in Palm Beachhttps://t.co/coBG54w1bb pic.twitter.com/KCSmfVXnEe — The Palm Beach Post (@pbpost) 12 октября 2016 г.

То миллиардер якобы хватал за ягодицы 36-летнюю Минди Макгилливрэй, то пытался соблазнить участниц конкурса "Юная мисс США". Позже пикантными подробностями о своих отношениях с главой Белого дома поделилась порнозвезда Сторми Дэниелс. По ее словам, она встречалась с нынешним главой Белого дома с 2006 по 2010 годы. В то время миллиардер уже был женат на Меланье. СМИ сообщали, что в 2016 году, в преддверии президентских выборов, адвокаты политика заплатили актрисе 130 тысяч долларов за молчание.

Многочисленные сексуальные скандалы, окружающие 45-го президента США, не лучшим образом сказываются на его отношениях с супругой. Как утверждают близкие к семье Трампа источники, Меланья хочет развестись с мужем. Ее сдерживает лишь общий ребенок – 12-летний Бэррон. Первая леди США считает, что развод родителей тяжело скажется на мальчике.