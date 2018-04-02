Отравленная гречка окончательно запутала дело Скрипаля

Отравленная гречка встала в тот же ряд причин отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, что и столик в пиццерии и дверь дома в Солсбери. Рассуждения о том, что экс-полковник не мог прожить без любимой крупы, выглядят такими же надуманными, как и другие "доказательства" в этом деле.



Дефицита гречки Лондоне нет вопреки утверждениям британских СМИ и разведки. Крупу можно свободно приобрести в русских и польских магазинах. А если уж вовсе нетерпеж – то в зоомагазинах, где она продается в качестве корма для птиц, отмечают эксперты.

Ранее британские СМИ со ссылкой на некие "источники, близкие к расследованию", опубликовали новую версию покушения на двойного агента: теперь полиция подозревает, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили гречкой с содержанием некоего "вещества А234".

"Если последовательно рассматривать цепочку доказательств эпизода со Скрипалем, который в британских СМИ называется химической атакой под Солсбери, то в обвиняемых уже целая преступная группа. В нее входят столик из пиццерии, дверь из дома Скрипалей, чемодан Юлии Скрипаль, а теперь гречневая крупа", – цитирует RT политолога Александра Асафова.

#Скрипаля отправили гречкой. Интрига нарастает, чем будет трясти Тереза Мэй на ближайшей конференции:

- Системой вентиляции автомобиля

- Скамейкой

- Дверью от дома

- Мешком с гречкой pic.twitter.com/lt4Rmcr0Ap — Evgeniy Berest (@EvgeniyBerest) 2 апреля 2018 г.

По словам эксперта, мы наблюдаем продолжение построения не очень убедительного мифа. Британцы пытаются хоть как-то придать оттенок реальности происходящему. Ведь до сих пор данные по этому делу либо отсутствуют, либо засекречены.

В результате международная политика перешла в область бульварных выдумок, а это удручающий факт, отметил политолог. Был ли отравлен Скрипаль – большой вопрос: до сих пор нет доступа ни к нему, ни к его дочери Юлии. "Все вот эти истории про отравленную гречку, потом шапку-ушанку, которая должна появиться в деле вместе с балалайкой и другими атрибутами, которые однозначно можно маркировать как русский след, – это все печально", – заключает эксперт.