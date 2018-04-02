Соседка Гагарина рассказала о странностях в день его смерти

Соседка первого космонавта Земли Юрия Гагарина, профессор, доктор технических наук Тамара Волынова поделилась важными воспоминаниями. По ее словам, в день трагической гибели он впервые в жизни забыл дома пропуск на аэродром и вернулся за ним.

Соседка сообщила о том, что в тот злополучный день, 27 марта на работу они вышли вместе. Женщина опаздывала.

"Спустились вниз и вместе дошли до перекрестка. Тут Юрий внезапно остановился и говорит: "Слушайте, я, оказывается, впервые в жизни забыл пропуск на аэродром", – приводит слова Тамары Волыновой РИА Новости. Несмотря на ее уговоры идти без пропуска, так как вся страна уже знала его в лицо, Гагарин решил вернуться домой за документом.

Как верят в народе, возвращаться за чем-то – плохая примета. Странно это было и потому, что для космонавта это было не присуще – он был очень собранным и дисциплинированным человеком. "Действительно, пропуск был в его курточке. Дочки уже завтракали, он подошел, поцеловал их на прощанье и вышел", – добавила Волынова.

Идя с работы, вечером она увидела множество служебных машин, на большой скорости перемещавшихся по городку. От соседок женщина узнала, что Юрий Гагарин пропал. Позже стало известно, что он не вернулся из полета. По словам Тамары Волыновой, их семьи до сих пор живут рядом, соседствуя на одной лестничной площадке.

Юрий Гагарин разбился 27 марта 1968 года во время тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ вместе с напарником Владимиром Серегиным. Однозначная причина авиакатастрофы до сих пор не установлена.