В Москве объявлено экстренное предупреждение

Главное управление МЧС по столице выпустило экстренное предупреждение. В Москве в ближайшие часы будет сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, передает сетевое издание m24.ru.
Неблагоприятная погода сохранится до 3 апреля. Местным жителям и гостям города рекомендовали обходить шаткие конструкции и по возможности парковать машины вдали от деревьев и билбордов.
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