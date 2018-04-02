Расследование инцидента в Солсбери вышло на новый уровень: появившаяся сегодня информация об отравлении двойного агента Скрипаля гречневой кашей подлила масла в огонь конспирологических версий. Если это не специальный вброс каких-то шутников, то, похоже, неизвестные отравители обрызгали пресловутым "Новичком" полгорода.

Британская пресса продолжает дозированно выдавать новые факты со ссылкой на авторитетные источники. В деле отравления Сергея Скрипаля и его дочери всплыла гречка – традиционная и любимая в России каша. В других странах мира ее не особо жалуют, зато у нас называют королевой круп из-за высокого содержания в ней витаминов и полезных веществ.

Теперь выясняется, что Скрипаль и его дочь в день отравления поели где-то отравленной гречневой каши с добавкой таинственного "вещества А234". В Сети по этому запросу можно найти финишную водостойкую краска для наливных полов.

Трудно сказать, куда приведут дальнейшие перипетии этого запутанного дела. Не исключено, что фигурантами в нем вслед за чемоданом Юлии Скрипаль (в нем она якобы привезла яд из Москвы), дверью дома Скрипалей (ее увезли на экспертизу по подозрению в наличии "Новичка"), столиком в пиццерии, за которым ели отравленные и гречкой, появятся балалайка, сарафан, матрешка и еще несколько символов России.

Учитывая, что самого Скрипаля и его дочь британские власти до сих пор не представили общественности и журналистам, можно предположить, что в расследовании этого преступления будут всплывать все более абсурдные детали, факты и подозреваемые. Но главным трендом, безусловно, останется Россия. Именно ее в первый же день назвала виновной премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Руководитель Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы Александр Сытин, считает, что британцы очень умело используют информационный повод, хотя, на первый взгляд, публикация о гречке-убийце воспринимается как шутка.

"Я бы воспринял эту публикацию как стеб, как и все люди, которые едят гречку, бородинский хлеб, свеклу и прочие непонятные для европейцев продукты. Эта публика решений не принимает, но это создание общего информационного поля, консолидация общества вокруг истории "Русские отравили Скрипалей", – приводит слова Сытина РИА ФАН.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии. Полиция заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок", якобы произведенным в России.

Спустя несколько дней, Британия выслала 23 росийских дипломатов, Москва ответила зеркально. Вслед за этим США, Канада, некоторые страны ЕС и представительство НАТО объявили персонами нон-грата более ста наших дипработников. Россия не отступила от политики ответных мер и выслала аналогичное число западных дипломатов.