Брак вредит здоровью

Одиночки чаще прикладываются к бутылке, зато женатые стремительно набирают лишний вес. Группа ученых взялась разрешить известный спор между холостяками и семьянинами.



Понять, как влияет семейный статус на наши привычки, довольно сложно, потому что люди часто переходят из одной категории в другую. По оценкам австралийских ученых в развитых странах от 20% до 40% взрослого населения составляют одинокие люди.

Чтобы иметь полную картину, эксперты проанализировали данные о здоровье и семейном статусе 15 тысяч жителей Квинсленда, сообщает сайт "Комсомольская правда". В период с 2005-го по 2014 год добровольцы проходили ежегодное медицинское обследование и рассказывали социологам об обстоятельствах личной жизни. Большинство из них состояли в отношениях, и только 26% были одиноки.

Кто же выиграл: женатые или холостяки? Ученые не пришли к единому мнению. Выяснилось, что одиночки чаще налегают на алкоголь и фастфуд, а также зависимы от никотина. Эксперты объясняют это более высоким уровнем стресса, который испытывают холостяки.

Что касается семейных, они реже прикладываются к бутылке. Социальная поддержка, которую оказывает партнер, избавляет от необходимости часто принимать "крепкое успокоительное".

Тем не менее, попав в зону комфорта, романтические пары заметно быстрее набирают в весе. Это связано с тем, что совместная трапеза становится одним из ключевых элементов отношений.

Также стоит отметить, что семейные люди заметно снижают физическую активность и заменяют ее совместным просмотром телевизора. Согласно данным исследования, влюбленные "зависают" перед голубым экраном больше 14 часов в неделю.