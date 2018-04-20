Брак вредит здоровью
Понять, как влияет семейный статус на наши привычки, довольно сложно, потому что люди часто переходят из одной категории в другую. По оценкам австралийских ученых в развитых странах от 20% до 40% взрослого населения составляют одинокие люди.
Чтобы иметь полную картину, эксперты проанализировали данные о здоровье и семейном статусе 15 тысяч жителей Квинсленда, сообщает сайт "Комсомольская правда". В период с 2005-го по 2014 год добровольцы проходили ежегодное медицинское обследование и рассказывали социологам об обстоятельствах личной жизни. Большинство из них состояли в отношениях, и только 26% были одиноки.
Кто же выиграл: женатые или холостяки? Ученые не пришли к единому мнению. Выяснилось, что одиночки чаще налегают на алкоголь и фастфуд, а также зависимы от никотина. Эксперты объясняют это более высоким уровнем стресса, который испытывают холостяки.
Что касается семейных, они реже прикладываются к бутылке. Социальная поддержка, которую оказывает партнер, избавляет от необходимости часто принимать "крепкое успокоительное".
Тем не менее, попав в зону комфорта, романтические пары заметно быстрее набирают в весе. Это связано с тем, что совместная трапеза становится одним из ключевых элементов отношений.
Также стоит отметить, что семейные люди заметно снижают физическую активность и заменяют ее совместным просмотром телевизора. Согласно данным исследования, влюбленные "зависают" перед голубым экраном больше 14 часов в неделю.
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