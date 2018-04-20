В съедобном "Новичке" нашли угрозу для России

Бизнесмен из Ульяновской области Алексей Якушев выпустил растительное масло "Новичок", решив заработать на скандале вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Поступок предприимчивого россиянина прокомментировал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Я конечно понимаю, что производитель хотел хайпануть на известной скандальной теме и подзаработать деньжат, пока горячо, но выглядит этот товар уж очень провокационно. Да и с точки зрения продаж я не уверен, что это сыграет на руку", – считает Манукян. "По идее, ведь речь идет об отравляющем веществе – в покупателе одновременно будут бороться и любопытство к красивой обертке, и тот факт, что этим веществом, возможно, отравили людей. Я в любом случае против подобных грубых спекуляций", - заявил собеседник Dni.Ru.

По его мнению, продукт с такой этикеткой в какой-то мере даже позорит страну. "Мы ежедневно отбиваемся от клеветы по этому поводу, а тут западным партнерам такое своеобразное подмигивание получается", – заключил Манукян.

Товар действительно выглядит довольно провокационно. Этикетки бутылок украшены грозной аббревиатурой КГБ. По словам бизнесмена, создать продукт он решил после того, как регулярно слышал название отравляющего вещества в новостных сюжетах. Якушев рассчитывает, что экологически чистый продукт сможет получить одобрение со стороны надзорных органов и поступит в розничную продажу.

Новость о создании такого масла вызвала бурное обсуждение в Сети. Большинство пользователей считают, что у предпринимателя плохое чувство юмора. Некоторые посоветовали Якушеву производить горячительные напитки "Новичок".

"Была бы водочка – каждый второй тост звучал бы так: ну что, отравимся?"– написал один из комментаторов в Twitter. "Масло под маркой нервно-паралитического яда? Никогда не куплю", "Какая-то массовая психопатия. У этих нелюдей даже мысли нет, что пострадали, чуть не умерли люди", "Имбицилы... Людей этим убивают, а они ржут", – негодуют интернет-пользователи.

Напомним, по версии британский властей, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, известным в СССР как "Новичок". Российский представитель в Организации по запрещению химического оружия позже заявил, что разработка смертоносного вещества велась и в США, где "Новичок" был запатентован в качестве химоружия.