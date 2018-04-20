Опубликован график отключений горячей воды в Москве

График летних профилактических отключений горячей воды уже утвержден. Узнать, когда конкретно в том или ином доме в трубах останется только холодная вода можно на специальной интернет-странице Московской объединенной энергетической компании. Сервис позволяет узнать, когда начнутся профилактические работы и когда они окончатся. Для этого достаточно всего лишь вбить в специальную строку интересующий адрес.
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