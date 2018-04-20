Рыскающих у границ России иностранцев сравнили с фашистами

Майор военно-космических сил (ВКС) России в отставке Виталий Соколовский назвал ненормальной активность 18 иностранных самолетов-разведчиков возле границ нашей страны. Российские летчики пять раз поднимались для перехвата судов.

Бывший военный летчик напомнил, к чему привела такая разведка в 1938 году. Он уверен, что нужно задать вопросы государствам, чьи самолеты были отправлены шпионить.

"Сами по себе разведывательные самолеты, которые кружат у наших границ, это уже ненормально. Хоть один, хоть пятьдесят. Сразу хочется задать вопрос, что они разведывают и для чего?", – цитирует эксперта НСН. Он рассказал, как в 1938 году немецкие самолеты периодически летали вдоль границ СССР, мотивируя это тем, что потерялись. "А в итоге через три года началась война. Поэтому это ненормально", – заявил Соколовский.

Напомним, отношения России и Запада обострились после ракетных ударов США, Великобритании и Франции по Сирии. Эксперты говорят о том, что мир сейчас стоит на пороге третьей мировой войны.

Как писали Dni.Ru, позиция Запада выглядит странно: там заявляют, что хотят хороших отношений с Россией, но для этого Москва должна признать все свои грехи и ошибки. То есть, "партнеры" исходят из своей непогрешимости, из того, что во всем происходящем сегодня виновата исключительно Россия.

Глава МИДа Сергей Лавров считает, что антироссийская кампания на Западе уже выдыхается. По его словам, Россия будет реагировать на провокации достойно.