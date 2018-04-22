Празднование юбилея Гитлера завершилось кровавой дракой в центре Москвы

Умерла Нина Дорошина ММКФ Конфликт в Сирии Главные события Москвы Дом-2

Самое читаемое

Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом
Кобзона похоронят рядом с матерью
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась
партнеры
Воскресенье 22 апреля
Лента новостей
14:59
Названо место и дата похорон актрисы Дорошиной
14:12
В Подмосковье мужчину насмерть забили лопатой
12:52
В Подмосковье снесенная ветром бытовка убила прохожего
12:44
Масляков резко пригрозил болтуну Светлакову
12:07
Смертоносный ураган прошелся по Москве
11:20
Звезда "Дома-2" попала в аварию
11:03
Скончалась старейшая жительница Земли
10:54
Измотанная Валерия: "У меня полно проблем"
10:36
Ведущая "Давая поженимся!" с плоским задом показала любовника
10:13
Гордецу Шепелеву грозит страшная болезнь
10:00
Умерла звезда фильмов об Остине Пауэрсе
19:04
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
18:27
Известная российская спортсменка погибла в жутком ДТП
18:18
В Москве от урагана пострадали 16 человек
18:05
На схеме московского метро появится новая линия
18:04
Волочкова объяснила страх США перед Россией
17:16
Самойлова сделала неожиданное признание перед "Евровидением"
16:58
В Москве дерево упало на детскую коляску
16:38
Семья брата делит квартиру умершей Нины Дорошиной
15:54
"Донашивает обноски": Юдашкин крупно опозорил хвастливую Бузову
15:08
Названо место прощания с Ниной Дорошиной
15:04
Эвакуация людей из комплекса "Москва-Сити" попала на видео
14:53
Похудевшая на 100 кг Устинова: Я специалист по котлетам с пюре
14:12
Смерть Дорошиной оглушила Меньшова
13:32
У Джоли случился припадок из-за красавицы-архитектора Питта
13:13
Под Москвой дерево упало на детей
12:27
Перед смертью Дорошина кричала и звала помощь
12:03
Какой запомнилась звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина
11:43
Скончалась актриса Нина Дорошина
11:41
Капризный Стас Михайлов переплюнул Филиппа Киркорова
11:13
Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
10:38
50-летняя Валерия выглядит девочкой на фоне 24-летней дочки
10:12
От чего умер 28-летний популярный музыкант
10:04
Страшные тайны: Никита Хрущев
22:00
Почему Запад не видит самого главного
21:49
Компромат из прошлого: В Сети всплыли эротические фото Собчак
21:37
В Сирии убили чеченского журналиста
21:21
Грязь и ложь: больной Тулеев сделал важное заявление
21:00
Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание
20:58
В Омане нашли мертвым популярного шведского диджея
20:51
Безумные регионы: В Татарстане женщина кастрировала мужа за частые домогательства
20:51
Весельчак Галкин едко высмеял Леонтьева и Бузову
20:26
Умер знаменитый космонавт
20:12
Хит-парад самых нелепых нарядов ММКФ
20:06
Заказавший беспилотник мужчина получил на почте сломанный магнитофон
19:45
Под Москвой дверь электрички зашибла подростков (видео)
19:25
Под Псковом школьнику сломали позвоночник на перемене
19:24
Живучий черный кот разбил внедорожник (видео)
19:16
После больницы Пьеха не смогла выйти из дома
19:06
Отрыжка демократии: Россию решено судить на Манхэттене
19:02
Когда человечество победит СПИД
19:01
Порошенко окончательно признал Крым частью России
18:49
Невеста принца Гарри вышла в свет в старом платье
18:48
В Москве ограбили отделение Сбербанка
18:38
За что Нагиев затаил обиду на Зейналову
18:07
Володин раскритиковал минздрав за импортные лекарства
18:01
Друг Тарасова взбесился из-за конфликта с беременной Костенко
17:33
Модель-толстушка разделась до трусов (фото)
17:33
Завистливый Запад выкинул Путина из списка самых влиятельных
16:53
Раскрыты шокирующие подробности о раке почек
16:40
Эльвиру Набиуллину пригласят на серьезный разговор
16:39
Извращенцы напали на Наталью Штурм
16:37
По Химкам проехал дымящий автобус (видео)
16:29
70-летний Шуфутинский заговорил о свадьбе
16:19
В съедобном "Новичке" нашли угрозу для России
16:16
Лента для багажа унесла пассажирку Шереметьево в техническую зону
15:46
В Сеть попали интимные снимки солистки Serebro
15:43
Музыканты "Арии": Мы собирали стадионы за несколько бутылок водки
15:39
Объявлены номинанты легендарной премии на звание лучшего ресторана Москвы
15:38
На станции метро "Рассказовка" откроют QR-библиотеку
15:38
Зверское убийство на вечеринке в Ульяновске попало на видео
15:10
Олимпийская чемпионка Слепцова родила ребенка
15:08
Англия добивает Россию бойкотом ЧМ-2018
15:06
58-летняя Гузеева обнародовала фото маленького сына
15:02
Настя Каменских взбудоражила народ своими "голыми" фото
14:55
Взбешенные россияне готовы порвать друг друга
14:47
К чему снится дом
14:46
Запад спешит отпраздновать победу над Россией
14:43
Трамп и Меркель задумали очередную гадость для России
14:27
В Москве вручили премию Insta Cinema Awards – 2018
14:25
Жена Игоря Николаева взвыла из-за своей большой груди
14:19
Сын режиссера Розовского попал в больницу с жуткой травмой
13:54
Захарова щелкнула по носу Лондон
13:43
Исинбаева поразила фигурой после родов
13:40
Володин: В России должны жить по российским законам
13:22
Борис Грачевский откровенно о раке кожи: Болезнь опять вылезла
12:59
Лосьоны для тела признаны смертельно опасными
12:56
Знаменитый актер порадовался раку простаты
12:49
50-летняя Ольга Кабо оказалась красивее молодой иностранной актрисы
12:46
Виктория Боня рассказала о родах в Японии
12:44
Совет на выходные
12:31
Парламентарии доработают ответ на санкции США
12:24
Авантюристку Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
12:10
Эрдоган мелко пакостит Вашингтону
12:08
Отравление помогло Михалкову избежать позора
11:59
Названо точное число жертв пожара в "Зимней вишне"
11:39
Бесформенная Безрукова пришла к Михалкову
11:34
"ПолитСтартап" заработал в Сети
11:34
Глава Якутии попал в больницу
11:32
Звезда "Дома-2" распродает дома в Сочи
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Авантюристку Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
"Донашивает обноски": Юдашкин крупно опозорил хвастливую Бузову
Самойлова сделала неожиданное признание перед "Евровидением"
Семья брата делит квартиру умершей Нины Дорошиной
Общество

Празднование юбилея Гитлера завершилось кровавой дракой в центре Москвы

Фото: Dni.Ru
Пушкинская площадь в Москве стала ареной кровавой драки: между собой сцепились неонацисты и качки из Люберец. Но москвичи, как впрочем, и все граждане СССР об этом не узнали: на дворе стоял 1979 год.
прочитано 6083 раза

В молодежной среде того времени неформалов хватало. Это в школе юноши и девушки вступали в комсомол в обязательном порядке и все как один ходили на субботники. Но вечерами во дворах, на лестницах и в подвалах кипела совсем другая жизнь: здесь собирались представители неформальных субкультур: рокеры, хиппи, панки, стиляги,  гопники и прочие группировки молодых людей, осмелившихся поспорить с властью и обществом.

ПО ТЕМЕ

Учитель подорвал 20 школьников

Бандиты захватили власть в стране

В Москве маньяк поил своих жертв водкой и бил молотком

 Криминальный СССР

Сюжеты Криминальный СССР

Советская молодежь пыталась бросить вызов окружающим и заявить свой решительный протест против устоявшегося уклада. Школьники стремились к индивидуальности, которой в СССР катастрофически не хватало.

Этому способствовала и недостаточно развитая сфера организации досуга молодежи, хотя военно-патриотических "развлечений" в ней хватало. Можно вспомнить игру "Зарница" или поисковые отряды, например.

Популяризация западных течений и культуры не приветствовалась на государственном уровне. Были случаи, когда учителя приказывали старшеклассникам постричь длинные волосы. Но в 70-е, а особенно в 80-годы такое уже встречалось редко. К этому времени знаменитая фраза "Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст" уже успела потерять свою актуальность.

Фото: Белинский Юрий/Фотохроника ТАСС

Наиболее подверженными влиянию Запада были дети интеллигенции, больших начальников и даже дипломатов, так называемая золотая молодежь, мальчики-мажоры. Именно в их среде пустили корни нацистские идеи.

Это уже были не безобидные хиппи, слоняющиеся без дела по улицам и не приносящие никому вреда. Неонацисты вели себя агрессивно и были опасны для общества и власти. Сам факт, что в стране, заплатившей 27 миллионов жизней за победу над фашизмом, пустили корни этой идеологии, казался абсурдным. Тем не менее, в 70-е годы в СССР было несколько тайных ячеек последователей нацизма.

Пытаясь копировать атрибуты нацистов, в них придумывали свои программы. Среди глобальных целей юные поклонники Гитлера не без участия взрослых планировали  построение национального коммунизма в СССР.  Неонацисты каждый год 20 апреля отмечали день рождения своего кумира, но делали это тайно, чтобы не попасть в жернова правоохранительной системы.

Адольф Гитлер. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Kotliarchuk

Но в день 90-летия Адольфа Гитлера московская неонацистская ячейка нарушила традиции и решила в открытую выйти на Пушкинскую площадь. Место это еще с 60-х годов использовали диссиденты для своих протестов. "Голос Америки" и "Радио Свобода" всегда рассказывали о таких акциях. Фашисты понадеялись, что их тоже заметят западные журналисты.

Но заметили их не только представители прессы и случайные прохожие: за неделю до акции власти каким-то образом узнали о планах неонацистов. Было принято оригинальное решение: руками другой неформальной молодежной группировки разогнать фашистов. Для этой цели были выбраны любера – культуристы из подвалов подмосковного города Люберцы. Смысл акции заключался в том, что неправильных нацистов должна была проучить рабочая молодежь.

Крепкие ребята из Люберец отличались недюжинной силой, а часть из них была настоящими советскими патриотами. Это потом в 90-е годы любера стали легендами рэкета, а тогда, несмотря на критическое отношение к ним властей, прослыли русскими богатырями-спасителями.

Фото: Метелица Сергей/Фотохроника ТАСС

Этот вид спорта отвадил рабочую молодежь от алкоголя, уличного хулиганства и легких наркотиков, идущих из восточных республик СССР. Власти подумывали даже поместить группировки люберов в канву народной дружины, то есть придать им официальный статус помощников милиции. Но все-таки использовали их зачастую втемную, не стремясь легитимировать подмосковных качков.

В то время люберов, в отличие от панков, рокеров и байкеров, власти стали считать идеологически правильной молодежью. Потому в 70-е годы в Люберцах никто и не думал закрывать качалки, считая, что там юноши готовятся к службе в рядах Советской армии.

Представителей именно этой субкультуры было решено направить на борьбу с неофашистами. И они с поставленной задачей справились. Утром 20 апреля 1979 года группа молодежи в темных рубашках собралась на Пушкинской площади в Москве, чтобы отпраздновать 90-летие со дня рождения Гитлера. Юноши вытащили повязки со свастикой и стали вскидывать руки в нацистском приветствии.

Фото: Метелица Сергей/Фотохроника ТАСС

В тот день на площади собрались не только неонацисты и западные корреспонденты, но также множество зрителей. Разгон сборища фашистов в центре Москвы осложнялся тем, что многие из них были детьми партийных функционеров и арест представителей золотой молодежи мог стоить милиционерам погон. Другое дело, если против них выступят сознательные и физически развитые прохожие, прошедшие подготовку в качалках Люберец.

Так и произошло: спустя несколько минут из-за угла выскочила толпа крепких парней в широких штанах и бросилась с кулаками на неонацистов. В руках у них не было никакого оружия или подручных предметов. Фашистов били жестко и умело. Милиция не вмешивалась – ждала, пока драчуны отработают на состав правонарушения. В итоге в милицейские машины попали не только фашисты, но и их экзекуторы. Правда, люберов вскоре отпустили, а вот побитых – нет.

Есть версия, что вся эта клоунада со свастикой была отчасти выгодна власти. Причина проста – нацисты стали пугалом для населения, уже роптавшего из-за ухудшения условий жизни. Намек был таков: если свергнут советский строй, то к власти придут вот эти! Кстати, впоследствии к помощи парней из Люберец в борьбе с неформалами власти прибегали довольно часто.

Фото: Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС

Автор: Александр Комаров22 апреля 2018, 10:03

комментарии

Политика

Почему Запад не видит самого главного
Отрыжка демократии: Россию решено судить на Манхэттене
Порошенко окончательно признал Крым частью России
Трамп и Меркель задумали очередную гадость для России

Шоу-бизнес

"Губы пельменистые": красавчика Галкина спустили с небес на землю
Измотанная Валерия: "У меня полно проблем"
Звезда "Дома-2" попала в аварию
Гордецу Шепелеву грозит страшная болезнь

Проишествия

Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем
Украинские депутаты устроили бои без правил после прямого эфира (видео)
Разъяренная толпа бросила насильника на растерзание крокодилам
Женщину избили в суде собственный муж и свекровь (видео)

Lifestyle

Почему Нина Дорошина умирала в полном одиночестве
Смерть Дорошиной оглушила Меньшова
Сын режиссера Розовского попал в больницу с жуткой травмой
Знаменитый актер порадовался раку простаты
Шоу-бизнес

Самойлова сделала неожиданное признание перед "Евровидением"

Певица очень недовольна
Шоу-бизнес

Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной

Певица раскрыла свою тайну

Шоу-бизнес

Гордецу Шепелеву грозит страшная болезнь

Под угрозой – ЖКТ и почки
Шоу-бизнес

Измотанная Валерия: "У меня полно проблем"

Артистка откровенно высказалась о семейной жизни

Гороскоп

Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание
Совет на выходные
Обросший скандалами Козловский готовится бежать из России
Изменившейся Кудрявцевой грозят серьезные проблемы со здоровьем

Фоторепортажи

50-летняя Ольга Кабо оказалась красивее молодой иностранной актрисы
Бесформенная Безрукова пришла к Михалкову
Восхитительная Бузова показала округлившийся живот
Самая сексапильная девушка Instagram оголилась для фото

Спорт

Олимпийская чемпионка Слепцова родила ребенка
Англия добивает Россию бойкотом ЧМ-2018
Российские футболистки обещали стриптиз после победы
Американские чиновники потратили миллионы на защиту насильника-педофила

Регионы

Грязь и ложь: больной Тулеев сделал важное заявление
Зверское убийство на вечеринке в Ульяновске попало на видео
Безумные регионы: В Татарстане женщина кастрировала мужа за частые домогательства
Подошел сзади и облил кислотой: Финалистка конкурса красоты рассказала о нападении
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru