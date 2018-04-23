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Общество

Едины с Россией: Церковь поставила Порошенко на место

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
В Константинопольском патриархате рассмотрели просьбу президента Украины Петра Порошенко об отдельной церкви. Там заявили, что запрос изучат вместе с другими православными церквями.
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Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой сделать Украинскую православную церковь (УПЦ) Киевского патриархата автономной или автокефальной. Он хотел создать в стране единую поместную церковь.

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Однако попытка раскола не нашла одобрения. Президенту Украины напомнили о том, что вопрос будет обсуждаться только с участием Русской церкви, а для принятия решения необходимо единогласие, передает РИА Новости. Таковы многовековой церковный порядок и традиция.

В Константинопольском патриархате уточнили, что обсуждение вопроса о предоставлении УПЦ автокефалии состоялось 19 и 20 апреля. "По этому запросу синод решил быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации", – говорится в сообщении на сайте патриархата.

В свою очередь представитель УПЦ Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич считает такое решение правильным. "Это означает, что Константинопольский патриархат, который является ответственным за общеправославное единство, не сделает ничего такого, что бы этому единству помешало", – приводит его слова ИА УНИАН. Данилевич добавил, что украинские верующие могут быть спокойны. 

Автор: Людмила Фоканова23 апреля 2018, 08:20

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