Польша "пугает" Россию оружием 40-х годов
Несмотря на то, что на дворе давно 21 век, Польша все еще задействует довоенный зенитно-артиллерийский комплекс С-60. Техника разработала в середине 1940-х годов.
Также используется вооружение СССР 60-х годов: зенитная установка ЗУ-23-2. Тем не менее в эту боевую машину добавили электропривод и систему управления огнем, передает National Interest.
Однако вскоре польская ПВО пополнится американскими комплексами Patriot. Эксперты полагают, что это может привести к некоторым интеграционным проблемам в противовоздушной обороне.
Грязное бельё: в Польше выпустили носочки с Гитлером.https://t.co/EIjXpfFCSL#Польша #скандал pic.twitter.com/4syrZ2SkH2— Пятый канал Новости (@5tv) 28 февраля 2018 г.
Соглашение о поставке стране комплексов ПВО Patriot польское Минобороны и Пентагон подписали в начале июля 2017 года. Польша получит комплексы до 2022 года.
Напомним, в правящей партии Польши Право и справедливость говорят о том, что Россия – самая большая угроза для страны. Под этим лозунгом организация со времени прихода к власти в 2015 году начала реформу в армии, положив начало созданию "Войск территориальной обороны". Ранее американские аналитики предположили, что Варшава готовит армию к войне с Москвой.
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