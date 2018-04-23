Очевидная глупость: в Британии назвали нового "отравителя" Скрипаля

В Великобритании заговорили о "сенсации" по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Якобы к этому причастен жених дочери беглого предателя Степан Викеев. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов назвал подобное сообщение очередной и очевидной глупостью.

По версии ряда британских СМИ, Викеев и его мать Татьяна пропали сразу после отравления Скрипалей в Солсбери в начале марта. При этом тот факт, что потенциальный "отравитель" ранее работал в Институте проблем безопасности, который принадлежит его матери, по мнению журналистов, подтверждает причастность Викеева к отравлению Скрипалей.

По мнению члена совета по внешней и оборонной политике, генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова, распространяемые британскими СМИ сообщения – "очередная и очевидная глупость". Он отметил, что слово "безопасность" можно использовать в широком смысле и во многих сферах – пищевой, строительной, космической и прочих. "Судя по всему, когда Великобритания слышит слово "безопасность", она сразу увязывает ее с Федеральной службой безопасности", – сказал эксперт в эфире НСН.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок".





Лондон обвинил в причастности Москву и выслал 23 российских дипломата. Однако позже выяснилось, что отравляющее вещество, использованное для атаки на Скрипалей, патентовалось и производилось в США. Об этом заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Он отметил, что патент был выдан несколько лет назад.

Шульгин также поведал о запросе американского патентного ведомства, которое датируется 1 декабря 2015 года. Представители Соединенных Штатов просили проверить, не является ли вторичным изобретенная американскими учеными пуля с отделением для отравляющих веществ.